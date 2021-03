Stiri pe aceeasi tema

- Situație controversata in cazul intervenției de la Onești. Oamenii legii au fost prinși cu minciuna. Ce s-a intamplat, de fapt, in ziua luarii de ostatici? Detalii șocante din cadrul tragicului eveniment soldat cu doi morți. Caz Onești – luare de ostatici. Polițiștii au fost prinși cu minciuna! Detalii…

- Claritate din partea lui Ion Ceban cu privire la parcarile din capitala și etapa proiectului. Edilul afirma ca pe la sfirșitul primaverii ar putea fi finalizata prima etapa in acest sens. „Mie imi pare rau ca am avut incredere foarte mare in membrii unei echipe, care urmau sa gestioneze acest proces…

- Zece percheziții domiciliare au loc in Timiș, București și alte trei județe din țara, intr-un dosar penal privind maștile contrafacute descoperite in urma cu trei luni la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Au fost ridicate 15.000 de maști și șase persoane urmeaza sa fie duse la audieri.

- Dr. Ionel Spatariu, Noni, cum il alintau apropiații, medic ginecolog, de la Clinica Odobescu din Timișoara, a decedat miercuri. Medicul avea 57 de ani și a ajuns la Spitalul „Victor Babeș” in urma cu o saptamana, dar se pare ca a fost mult prea tarziu. Potrivit directorul unitații sanitare, Cristian…

- Jurnalul va aduce incepand de luni, in exclusivitate, o noua carte din seria Frontul Secret: ”Intelligence și Servicii Secrete”. Autorul Cristian Troncota face cele mai tari dezvaluiri din universul...

- Pana acum au mai fost audiați, ca martori, cinci angajați ai spitalului - un instalator, doua asistente și doua infirmiere. Date oficiale din ancheta de la Matei Balș! Procuror: ”Se pare ca au fost doua explozii ale unor tuburi de oxigen” Tot sambata au fost chemate la Institutul de Medicina Legala…

- Cristian Balaj, 49 de ani, președintele ANAD (Agenția Naționala Anti-Doping), anunța ca Alexandru Ionița (26 de ani, extrema dreapta), Kehinde Fatai (30, atacant) și Takayuki Seto (34, mijlocaș central) raman in continuare suspendați, in contextul scandalului de dopaj. GSP a publicat in septembrie 2020…

- Prof. dr. Ioan Paul Stoicescu, o personalitate marcanta a medicinei romanești, unul dintre fondatorii și formatorii școlii moderne de pneumologie și unul dintre cei mai importanți pneumologi din Romania, s-a stins din viața, in cursul zilei de miercuri, la onorabila varsta de 85 de ani. Vestea tragica…