Detalii despre vaccinarea în aeroport și în vamă Pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se pot vaccina, de miercuri, intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii, cu Johnson&Johnson. Anunțul a fost facut de ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „Cabinet de vaccinare non-stop la Aeroportul Henti Coanda. De astazi, pasagerii care tranziteaza Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se pot vaccina intr-un cabinet special amenajat in zona publica a aerogarii – intre terminalele „sosiri” si „plecari”. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

