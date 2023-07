Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista Rapidului, Sorina Grozav (24 de ani), si fotbalistul Petrolului, Gheorghe Grozav (32 de ani), au in aceasta seara petrecerea de nunta. Cei doi sportivi s-au casatorit civil in urma cu un an, iar in aceasta sambata dupa amiaza au avut programata cununia religioasa. Cei doi au organizat petrecerea…

- Un barbat cu parul alb care plange cand vine momentul sa se desparta de Dacia pe care o avea de 34 de ani - este imaginea care a induioșat, zilele acestea, o țara intreaga. Clipul video, filmat in Brașov și publicat pe TikTok chiar de noul proprietar al mașinii, a devenit viral. "Aici nu e vorba de…

- Zi mare pentru Andreea Popescu și soțul ei, Rareș Cojoc! Cei doi și-au creștinat astazi baiețelul și au oferit primele declarații despre eveniment. Vor avea 120 de invitați și petrecerea de botez se va ține intr-un restaurant de lux din Capitala.

- Bella Santiago și soțul ei au trait cel mai frumos moment din viața lor. Cei doi s-au casatorit in urma cu doar o zi. Cantareața a avut o apariție absolut spectaculoasa, cu care a furat privirile și inimile tuturor. Bella Santiago și soțul ei au facut primele declarații de la nunta. Iata cum s-au simțit…

- FCSB - CFR Cluj. Florinel Coman a deschis scorul pentru FCSB și a declanșat nebunia pe Arena Naționala in minutul 49. Cei peste 42.000 de roș-albaștri de pe stadion s-au trezit din amorțeala meciului la faza superba reușita de Coman. Florinel a fost lansat de o pasa geniala a lui Darius Olaru, l-a driblat…

- Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 3-1, in epilogul rundei cu numarul 6 din play-off. Alin Fica (21 de ani), aflat la primul meci ca titular pentru CFR in acest campionat, a izbucnit in lacrimi la final. Alin Fica s-a numarat printre evidențiații din tabara campioanei. Copleșit de emoții, mijlocașul…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza un cuplu iubit de foarte mulți fani. Totuși, admiratorii lor s-au ingrijorat in ultima perioada, intrebandu-se ce s-a intamplat cu aceștia, caci nu s-au mai afișat impreuna timp de mai multe zile. Ei ne-au oferit un interviu exclusiv, in care au vorbit…

- Joe Biden a izbucnit in lacrimi in ultima zi a calatoriei sale de patru zile in Irlanda, dupa ce s-a intalnit intamplator cu preotul care a fost alaturi de fiul sau Beau inainte de a muri, in 2015, scrie The Guardian.