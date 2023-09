Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 927 din 30 august 2023 INFRASTRUCTURA INFORMATICA DE TIP MALWARE, CONFISCATA IN URMA COOPERARII INTERNATIONALE La data de 26 august 2023, Politia Romana, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., a pus in executare o cerere de asistenta judiciara internationala, emisa de catre autoritatile din S.U.A.…

- Programul malware a victimizat peste 700 000 de computere, cu cel puțin 54 de milioane euro platiți in rascumparari din 2007. Europol a sprijinit coordonarea unei operațiuni internaționale la scara larga care a distrus infrastructura malware-ului Qakbot și a condus la confiscarea a aproape 8 milioane…

