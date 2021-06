Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, duminica, la zeci de gospodarii din Vrancea pentru a evacua oameni și a scoate apa din casele oamenilor. Cele mai mari probleme sunt in comuna Biliești, unde apele au inconjurat casele. In Naruja, culturile au fost puse la pamant de o grindina cat oul de porumbel. Potrivit ISU…

- Un tanar din municipiul Suceava, acuzat ca a fost complice al gruparii de hoți care a spart casele mai multor oameni de afaceri in anul 2018, singurul care nu se afla dupa gratii, fiind dat disparut la nivel național și internațional, a fost extradat din Marea Britanie, fiind preluat joi seara de ...

- Fenomene meteo extreme au avut loc in mai multe zone ale țarii. Doua tornade au fost filmate in județele Buzau și Tulcea. Și in Argeș o viitura a inundat mai multe gospodarii. Pompierii au intervenit imediat pentru a scoate apa din curțile oamenilor. In Buzau și Tulcea, localnici au filmat un fenomen…

- In urma ploilor torențiale pompierii suceveni acționeaza in momentul de fața, cu autocamioane și motopompe pentru evacuarea apei dintr-o curte, in orașul Frasin, și o alta curte, in localiatea Molid. POZE loc. Frasin – ora 14:00 POZE loc. Molid – ora 14:00 De asemenea, a fost decolmatat podețul afectat…

- Zeci de locuințe și strazi din Sibiu și localitațile limitrofe au fost inundate, vineri, din cauza ploilor abundente. Pe strazile din Șelimbar, mașinile circula cu dificultate, apa acoperind roțile, informeaza Mediafax. Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit, miercuri, pe mai multe strazi…

- O ploaie torențiala a facut ravagii, joi dupa-amiaza, in comuna Berghin. Torenții veniți de pe un deal, dupa o ploaie puternica, au maturat curțile și gospodariile oamenilor. In cateva minute, strazile și rigolele s-au umplut de apa, noroi și pietre. Un cititor Alba24 a surprins pe o filmare urmarile…

- Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din Sectorul 1, iar locatarul a intrat in conflict cu vecinii si politistii sositi la fata locului, fiind imobilizat. Alte doua persoane au fost sanctionate de catre politisti. Un agent a fost ranit usor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Citește…