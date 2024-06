Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 35 de ani, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe o pista special amenajata situata pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara a intrat in coliziune cu un alt biciclist, in varsta de 22 de ani, care se deplasa din sens opus pe pista. In urma evenimentului a rezultat ranirea biciclistului,…

- O veritabila nebunie muzicala s-a declanșat la sfarșitul saptamanii trecute pe malul Begai, in Timișoara, cu ocazia unui nou spectacol – maraton susținut de membrii formației sarbești Band Vostok la Porto Arte, care și de aceasta data a reușit sa creeze o atmosfera de nota zece. Muzicienii din orașul…

- Un șofer a ajuns la spital dupa ce a lovit cu mașina un autoturism aflat in staționare, la intersecția bulevardelor Liviu Rebreanu și Constantin Brancoveanu din Timișoara. Polițiștii au descoperit ca șoferul mașinii care statea pe loc era baut. „Un barbat in varsta de 37 de ani, a condus un autoturism…

- Dragoș Moldovan și membrii formației sale au susținut un concert la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, pe malul Begai, la Porto Arte, unde publicul numeros i-a primit pe muzicieni cu aplauze binemeritate. Evenimentul a fost deschis de trupa SCAR, care a reușit sa incalzeasca atmosfera cu o porție…

- Vineri, 5 aprilie, primarul Dominic Fritz s-a filmat in timpul unei vizite pe malul Begai, in zona Parvan, vizavi de Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnice, pentru a arata amenajarile care se fac in locul cladirilor daramate in urma cu cateva luni. Recent, primaria anunța…

- In acest weekend a avut loc prima traversare frontierei pe doua roți, pe cea mai lunga pista de biciclete din Romania, care leaga Timișoara de Zrenjanin. In zilele de 30 și 31 martie au trecut granița, potrivit datelor primite din partea ITPF Timișoara, 679 de persoane. Urmatorul weekend preconizat…

- Cu ajutorul Consiliului Județean Timișoara, iubitorii mersului pe bicicleta pot pedala din nou spre Serbia, pe cea mai lunga pista din Romania. Veți putea pedala pe pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timișoara și Zrenjanin, pe la frontiera romano – sarba. In urma solicitarii…

- Noua amenajare din Timișoara este doar prima etapa a Coridorului de Agrement Urban care va fi amenajat pe malul Begai. In aceasta primavara se va schimba complet zona din jurul fostului restaurant Boss.