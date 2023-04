Destinații mai puțin cunoscute pentru vacanța de Paște! Prețurile sunt pentru toate buzunarele Unde calatoriți pentru weekendul prelungit de Paște? Specialiștii in travel ofera inspirație pentru calatorii și costuri pentru cei care vor o destinație mai puțin aglomerata pentru vacanța de primavara, precum și cateva Easter Eggs pe care sa le caute in calatoriile din acest sezon. Ce sunt aceste Easter Eggs? Cei mai mulți dintre noi suntem familiari incondeierea oualor cu modele speciale, tradiționale in preajma Paștelui. In anumite regiuni ale țarii, exista și tradiția de a cauta ouale ascunse prin gradini in dimineața de Paște – asemanator cu a cauta Easter Eggs: sa gasești lucruri ascunse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aprilie este o perioada interesanta și importanta, “luna Afroditei”. Incepe cu interacțiuni planetare armonioase ale lui Marte și Saturn, ceea ce ajuta persoana conștienta și disciplinata sa mearga inainte. Un moment bun pentru a schimba structural lucrurile din interior. Evenimentele din plan extern…

- Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 și o creștere a numarului tranzacțiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la puțin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- Sportivul Alexandru Capmoale a obținut medalia de argint la Campionatul European de Karate WKF, ediția 2023, devenind astfel vicecampion european (juniori), transmite Moldpres. Campionatul, rezervat cadeților, juniorilor și Under 21 s-a desfașurat in perioada 3-05 februarie 2023 in Larnaca (Cipru).…

- Reprezentativa U18 a Romaniei, formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2005, se va afla intr-un cantonament in Paphos (Cipru), in perioada 26 ianuarie - 3 februarie, informeaza frf.ro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Brașovul și Sibiul, dar și statiuni de pe Valea Prahovei sunt printre destinatiile preferate de romani pentru minivacanta prilejuita de Mica Unire . Romanii incep anul cu o minivacanta in tara, Brașovul și Sibiul fiind cele mai rezervate destinatii turistice ale weekendului, cu un pret mediu al cazarii…

- Brasov, Sibiu, Sinaia, Busteni si Oradea se numara printre destinatiile preferate de romani pentru minivacanta de 24 ianuarie, conform unui raport emis de de platforma hoteliera online Travelminit.ro, care mai indica si ca pretul mediu pentru o camera dubla/noapte este de 286 de lei, in crestere cu…

- Angajatii din sectorul public vor avea o minivacanta cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, dupa ce Guvernul a decis ca si ziua de luni, 23 ianuarie, va fi libera astfel incat sa se poata face punte cu weekendul. Pretul mediu pentru o camera dubla/noapte este de 286 de lei in perioada…

- Prețul loc u ințelor in Romania a crescut, din 2010 in 2022, cu 20%, potrivit Eurostat. Pretul locuintelor din Uniunea Europeana a inregistrat o crestere de 49,2%, iar Romania a consemnat printre cele mai mici majorari de preturi din UE. Pretul mediu al unei locuinte in Romania a crescut, intre primul…