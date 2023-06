Destinație de vacanță aleasă de români, distrusă de inundații Autoritațile sunt in alerta dupa ce nordul Greciei a fost devastat de inundații. Furtunile au lovit orașul Salonic, iar pompierii au primit trei sute de apeluri de asistența in doar cateva ore. Raurile au ieșit din matca și au inundat case, drumuri și tuneluri rutiere. Apa a acoperit chiar și un pod. In imaginile surprinse de martori se vede cum viitura a inghițit cu totul mai multe mașini. Meteorologii avertizeaza ca vremea rea va continua și in perioada urmatoare. Post-ul Destinație de vacanța aleasa de romani, distrusa de inundații apare prima data in Ziarul Clujean . Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

