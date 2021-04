Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii lautarești este astazi in doliu. Celebrul cantareț Nelu Ploieșteanu s-a stins dupa o lunga perioada de suferința. Celebrul lautar fusese infectat cu covid, internat in spital. Medicii, din pacate, anunțau ca are mici șanse de supraviețuire. Din pacate nici viața nu i-a fost ușoara, avand…

- Benone Sinulescu a scos la iveala detalii neștiute despre Cornelia Catanga. Artistul a dezvaluit la Antena Stars ce marturii sfașietoare i-a facut regretata cantareața ultima data cand s-au vazut, inainte sa moara. Acesta e de parere ca soția lui Aurel Padureanu și-a prevestit moartea. Detalii emoționante!

- Ultimele zile au fost cele mai grele din viața lui Aurel Padureanu. Vineri dimineața a murit cea care i-a fost alaturi intreaga viața, soția sa Cornelia Catanga, iar drama artistului nu s-a oprit aici. El și fiul sau au ramas fara casa și s-a vazut nevoit sa-i ceara ajutorul lui Gigi Becali. Nu mica…

- Cornelia Catanga, cantareata de muzica lautareasca, a fost ingropata. Aurel Padureanu și fiul lor, Alex, au fost vizibil cei mai afectați oameni care au participat la ceremonia religioasa. Soțul regretatei cantarețe a plans incontinuu, strigandu-și suferința, și abia și-a adunat puterea pentru a arunca…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, in aceasta dimineața, la varsta de 63 de ani. Soția lui Aurel Padureanu era infectata cu Covid-19, iar medicii au precizat ca a murit in urma unui stop cardio-respirator. Iata ce alte probleme de sanatate mai avea regretata artista.

- Aurel Padureanu, in stare de șoc, dupa ce Cornelia Catanga a plecat dintre noi. Cum a reacționat celebrul artist la tragica veste? Regina muzicii lautarești a pierdut lupta cu noul coronavirus la Spitalul Universitar din Capitala.

- Președinții Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban, s-au vaccinat anti-COVID, marți, la Spitalul Militar Central. Dragu și Orban au mers impreuna sa se vaccineze. Au primit simultan prima doza de vaccin. „Ma bucur ca rata de vaccinare a crescut, am ajuns la 30.000 de vaccinuri pe zi. Asta inseamna…

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut, lumea mondena a rasunat atunci cand in prim-plan a aparut zvonul unui nou divorț in lumea mondena, acum Cornelia Catanga și Aurel Padureanu sunt in culmea fericirii. Cei doi au sarbatorit, la Antena Stars, nu mai puțin de 33 de ani de casnicie.