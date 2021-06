Destăinuiri de la Moscova: Nadejda Cepraga despre muzică și dorul de casă CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. La mii de kilometri departare de casa, interpreta din Republica Moldova, Nadejda Cepraga, și-a impartașit trairile și dorul de casa, intr-un interviu pentru Sputnik Moldova. © Sputnik / Yana ZaharovaAnastasia Lazariuc: Cine „fura” versul lui Grigore Vieru Artista este de mai mulți ani la Moscova, acolo unde lucreaza. Revine frecvent acasa, fie pentru anumite evenimente sau pentru a-și revedea rudele și locurile natale. Nadejda Cepraga spune ca a fost primita bine in capitala Federației Ruse și are relații bune cu colegii de breasla. „Ca sa fii respectat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

