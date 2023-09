Despre iubire infinită – Nemuritori – Andra Prin iubire traim infinit.. Despre sentimentul de inalțare pe care ți-l ofera iubirea, despre increderea in cel iubit și ceva mai mare decat noi, fara timp și spațiu. Cu o interpretare specifica Andrei, mangaietoare, emoționanta, audiția piesei va avea efectul unei imbrațișari date de o persoana draga. Dați play acestei piese cand va e dor, cand vreți sa va simțiți recunoscatori pentru oamenii din viața voastra sau pur și simplu, pentru a fi cuprinși de emoție. Piesa a fost compusa de DOMINO, Cezar Guna, Paul Iorga și Dayana. Producția a fost realizata, de asemenea, de DOMINO. ,, vorbește despre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

