Despre extincție In urma cu cateva zile, redactorul șef al GSP, Catalin Țepelin, a fost indepartat de patronatul trustului Ringier. Motivul oficial al managementului elvețiano-bulgar, „din cauza unor diferențe de opinie privind direcția strategica a publicației”. Ca raspuns, 73 de jurnaliști ai Gazetei Sporturilor (GSP) și Libertatea au semnat o scrisoare-protest fața de decizia patronatului de a-i […] Articolul Despre extincție apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

