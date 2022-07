Variola maimutei: Primul deces in afara Africii, inregistrat in Brazilia

Un barbat in varsta de 41 de ani, care a fost infectat cu variola maimutei, a murit in Brazilia, acesta fiind primul deces legat de cea mai recenta maladie inregistrat in afara Africii, relateaza presa internationala. In total, au murit din cauza variolei… [citeste mai departe]