Despina Vandi megaconcert în România. Când poate fi auzită vocea Greciei! Despina Vandi, una dintre apreciatele și remarcabilele voci ale Greciei, vine in Romania și susține un megaconcert la Sala Palatului. Totul se va petrece pe 6 decembrie, de la 19.30.Artista se intoarce in Romania dupa noua ani! Vandi va hipnotiza publicul pe ritmuri de pop cu influențe puternice din muzica tradiționala greceasca. Artista a fost adusa prima oara la un concert in Romania in 2013, de catre DJ Wanda. Pretentiile cantaareței din Grecia au fost de calibru atunci: a cerut noua camioane de garoafe fara cozi, care au fost aruncate de cei prezenți la concert pe scena, in timpul spectacolului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de orchestra sa, maestrul Andre Rieu va urca pe scena BT-Arena din Cluj-Napoca, pe 3 martie 2023, iar concertul grandios va fi cu siguranța unul dintre cele mai importante evenimente concertistice ale anului 2023 din Romania. Biletele vor fi puse in vanzare marți, 1 noiembrie 2022, incepand…

- Echipa artistica a Teatrului Luceafarul din Iasi a participat cu spectacolul „Statia clovnilor" la Festivalul International de Teatru Puck de la Cluj-Napoca, unde a castigat Premiul „Mona Marian" pentru interpretare colectiva. Spectacolul teatrului iesean a fost prezentat de doua ori in sala Academiei…

- Un sfert din țarile UE au restabilit comerțul cu Rusia la nivelul din februarie a acestui an. Acest lucru este demonstrat de analiza datelor de la serviciile naționale de statistica. In iunie, importurile de marfuri din Rusia au fost mai mari decit valorile de iarna in 10 țari, inclusiv Slovenia, Croația,…

- In Regatul Romaniei calendarul pe stil nou a fost introdus in anul 1919 de guvernul condus de Ion I. C. Bratianu. Astfel, in Vechiul Regat data de 1 aprilie 1919 a devenit data de 14 aprilie 1919. In Transilvania calendarul gregorian fusese introdus in anul 1590, iar in Bucovina in anul 1773. In Grecia…

- Stefania, uimita de succesul pe care il are in muzica! Vedetele ultimilor ani se minuneaza, uneori, de sucesul pe care-l au in fața tinerilor fani. Așa este și cu Ștefania, și ea fiind uimita de succesul pe care il are in muzica. Iubita lui Speak, a facut recent dezvaluiri din viata de artist, intr-un…

- Opera Nationala Romana din Iasi a pus in vanzare, in aceasta saptamana, biletele de intrare la spectacolele lunii octombrie. Prima reprezentatie a lunii viitoare, „Un ballo in maschera", de Giuseppe Verdi, care a avut premiera stagiunea trecuta, va avea loc pe 12 octombrie. Doua zile mai tarziu, de…

- Pentru cei care sunt pasionați de muzica de calitate, trebuie neaparat sa mearga la SingFest 2022. Festivalul de muzica romaneasca va avea loc in perioada 22-25 septembrie la Gradina de Cultura din Singureni, Giurgiu. Cei care vor ajunge acolo se vor putea delecta cu toate stilurile de muzica: folk,…

- Elevul din Craiova, Ilias Daladimos, de la Scoala Gimnaziala „Sfantul Gheorghe”, a reusit sa se faca remarcat la Olimpiada Internaționala a Elenismului, obtinand locul al doilea pentru Romania, la nivel 1 A gimnaziu. Olimpicul spune ca are origini grecesti, dar ca a inceput studiul limbii in urma cu…