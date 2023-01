Despărțirea de Dumitru Radu Popescu, mentorul meu Era o zi oarecare. De inceput de an. Vestea a venit absolut de nicaieri. Ca orice veste foarte trista. Știam ca este in spital cu o stare biologica precara. Dar speram ca cei buni mai sunt lasați in mijlocul nostru. Dumnezeu l-a dorit alaturi. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

