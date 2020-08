Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni s-au adunat duminica la Minsk in protestul lor cel mai mare impotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, scrie New York Times. Pare a fi cel mai mare protest din istoria Belarusului, fosta republica sovietica pe care Lukashenko a condus-o din 1994. Prezența uriașa a aratat ca…

- Guvernul a adoptat miercuri un proiect de ordonanta de urgenta prin care cele opt Agentii de Dezvoltare Regionala din regiunile de dezvoltare ale Romaniei primesc atributii si rol de Autoritati de Management, a explicat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al Guvernului Ionel Danca. “A fost adoptata…

- Pfizer și un partener al sau au primit 1,95 miliarde de dolari pentru a produce 100 de milioane de doze de vaccin antivirus pana in decembrie. Vaccinul urmeaza sa fie aprobat de F.D.A, este cea mai noua știre New York Times. Conform acordului, guvernul federal va obține primele 100 de milioane de doze…

- Cinci milioane de persoane se afla joi in izolare la domiciliu in Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, care se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, relateaza AFP, conform Agerpres. Locuitorii au primit ordin sa ramana in locuinte timp de sase…

- Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor, recunosc ca desfașurarea defectuoasa a testelor SARS-CoV-2 in acest an reflecta erorile anterioare in dezvoltarea unui test pentru virusul Zika, relateaza Washington Post. In ambele cazuri, Washington Post relateaza ca agenția a dezvoltat teste…

- Oamenii din capitala ceha, Praga, au construit o masa de 1.600 de metri și au organizat marți o cina publica pentru a celebra sfarșitul blocarii țarii din cauza pandemiei. Locuitorii s-au intins pe strazile orașului și peste faimosul sau pod Charles dupa ce guvernul a ridicat restricțiile la adunarile…

- Compania Nationala de Transport Aerian – TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc, conform unui comunicat de presa al companiei. Locuitorii din Timișoara, Cluj sau Oradea ar putea ajunge intr-o ora pana la Constanța. “Aviatia…