Designerul Nelly Nastase a slabit 4 kilograme in 12 zile cu dieta Gianluca Mech

- Pierderea in greutate inseamna dieta intr-o proporție de 75% și sport 25%. Studiile arata ca persoanele care au urmat o dieta fara exercițiu fizic timp de 15 saptamani au slabit aproximativ 10 kilograme, in timp ce persoanele care au mers la sala timp de 21 saptamani și nu au urmat un regim alimentar…

- Un deputat din Letonia a realizat un experiment inedit, incercand timp de o luna sa traiasca din numai 100 de euro pe luna, cat este pensia minima in tara sa. La final, a slabit 8 kilograme, sustine acesta, potrivit Timpul.md. In Letonia, o fost republica sovietica in care locuiesc mai putin de 2 milioane…

- Adele a reușit sa slabeasca, intr-un timp scurt, 45 de kilograme. Artista britanica a ținut o dieta stricta, insoțita de exerciții fizice, sub supravegherea antrenoarei sale personale, Camila Goodis. Dupa ce a anunțat co divorțeaza de soțul ei dupa o relație de șapte ani, Adele a facut tot posibilul…

- Ela Craciun a reușit sa invinga dependența de dulciuri și, dupa sarbatorile de iarna, a ținut o cura de detoxifiere care a ajutat-o, printre altele, sa și slabeasca 5 kilograme. Vedeta a apelat la sprijinul unui specialist care i-aprescris un plan personalizat și a consumat aproape exclusiv doar lichide…

- Ma apropii de 50. Fetele cresc, baietii sunt mari si trebuie sa fie mandri de mine! , a declarat Anamaria Prodan la un eveniment monden la care a aparut stralucind, intr-o rochie foarte transparenta, care ii punea in valoare formele, dar și silueta perfecta.

- Gabriela Cristea a postat pe contul de socializare, o imagine care i-a luat prin surprindere pe fani. Bruneta a slabit spectaculos, in urma unei diete personalizate.Gabriela Cristea s-a fotografiat intr-o rochie de culoareverde, care ii pune formele in evidenta si totodata lasa sa se vada cat de multa…

Dieta cu apa: A slabit 12 kilograme in cateva zile, dar ce s-a intamplat dupa aceea intrece orice imaginație! Iata cum poți sa slabești 12 kilograme in doar 3 saptamani. Dieta minune și extrem de simpla.