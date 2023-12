Executivul a decis sa plafoneze tarifele RCA pentru inca jumatate de an! Guvernul a luat hotararea pentru a preveni cresterea excesiva a preturilor asigurarilor obligatorii la inceput de an. Experitii in asigurari spun ca e doar o solutie de moment, care nu va ajuta prea mult piata destabilizata de falimentele din ultima vreme.