- Papa Francisc si-a anulat traditionala vizita de Anul Nou la ieslea amenajata in Piata Sfantul Petru. Acolo urma sa se intalneasca cu credinciosii dar, din cauza riscurilor legate de contaminare cu SARS-CoV-2, a renunțat.

- ”Fie ca lumina si sustinerea celor care cred si actioneaza, chiar si impotriva curentului, in favoarea intalnirii si dialogului si care nu lasa metastazele unui conflict cangrenat, sa se raspandeasca in Ucraina”, a declarat Suveranul Pontif in traditionalul sau mesaj de Craciun, in fata unor credinciosi…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa ”iubeasca micimea”. Noua pledoarie in favoarea smereniei a avut loc in timpul slujbei din noaptea de Craciun, in Bazilica Sfantul Petru, relateaza AFP, citata de News.ro . Aproximativ 2000 de persoane, potrivit salii de presa a Vaticanului, au asistat la…

- Papa Francisc anunta ca preconizeaza o a doua intalnire cu patriarhul Kiril, seful Bisericii Ortodoxe Ruse, dupa prima lor intalnire istorica, in Cuba, in 2016, un reper in repararea relatiilor intrerupte de 1.000 de ani de la schisma care a despartit crestinismul, relateaza The Associated Press.

- Un baiețel a ajuns in centrul atenției in timpul audienței saptamanale susținute de Suveranul Pontif, miercuri, la Vatican. Copilul a urcat pe scena și s-a apropiat de Papa Francisc, atras de boneta purtata de acesta, dupa care a luat loc langa el, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Baiatul, despre…