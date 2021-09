Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry, care e insarcinata cu primul copil, a facut primele declarații despre nunta cu Florin Popa. Ea și iubitul ei nu se grabesc sa iși oficializeze relația, chiar daca vor deveni in curand parinți.Cantareața a anunțat ca, cel mai probabil, evenimentul va avea loc la anul.„Nu ne-am casatorit.…

- Nicole Cherry și-a uimit de curand fanii cu vestea ca este insarcinata. Aceasta traiește o frumoasa relație de dragoste cu Florin Popa. Nicole Cherry le-a mai dat fanilor o veste buna, declarand ca va ajunge in fața altarului. Cand se marita Nicole Cherry. A facut dezvaluirea dupa ce a anunțat ca este…

- Este cea mai noua și frumoasa mamica din showbiz, iar acum face primele declarații despre nunta! Cand ajunge Nicole Cherry in fața altarului cu Florin Popa? Cireșica a facut dezvaluiri inedite despre marele eveniment și susține ca nunta va avea loc anul viitor. De asemenea, superba artista a spus și…

- Nicole Cherry a dezvaluit modul inedit in care i-a spus lui Florin Popa, iubitul ei, ca este insarcinata. Cei doi și-au dorit mult un copil, așa ca vestea i-a bucurat enorm pe viitorii parinți. Artista in varsta de 22 de ani a povestit in mediul online ca a facut un test de sarcina, a ieșit pozitiv,…