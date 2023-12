Stiri pe aceeasi tema

- IMPREUNA… Husenii sunt invitati sa petreaca si in acest an Revelionul in strada! Consiliul Local a alocat Casei de Cultura „Alexandru Giugaru” suma de 37.000 de lei, pentru organizarea unei petreceri la miezul noptii dintre ani. Evenimentul care a devenit deja o traditie locala are loc, de regula, pe…

- INVITATIE… Episcopia Husilor organizeaza si in acest an, in ajunul marii sarabatori a Nasterii Domnului, concertul traditional de colinde, care poarta numele „Sus in poarta cerului”. Evenimentul este programat in aer liber, pe esplanada din curtea lacasului, in sambata de dinaintea Craciunului, insa,…

- SERATA … Cu bucurie si entuziasm, organizatorul muzeograf Gabriela Albu, de la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad, va anunta a doua editie a seratei muzeale de Craciun, intitulata „Teatru si Colinde in Lumina Exponatelor”. Evenimentul va avea loc la sediul muzeului – Casa Sturdza – Barlad. Accesul publicului…

- NOUTATE… „Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii!” Asa a sunat ieri, 28 noiembrie, juramantul depus de soldatii profesionisti care au ales sa slujeasca tara sub drapel. Ceremonia Depunerii Juramantului Militar s-a desfasurat la Monumentul Eroilor Neamului din Piata „Cerbul de Aur”, in prezenta…

- GINERICA… Primarul interimar din Pogana, Ioan Vezeteu, este foarte ambițios! Daca și-a pus in gand sa-și aduca ginerele pe post de funcționar la primaria condusa de el, mai exact la Compartimertul Apa și Canalizare, nici macar Consiliul Local, care n-a votat „nazdravania” de proiect, nu l-a putut determina…

- SUFLET DE CRACIUN… Vine iarna și, desigur, in luna decembrie, Paul Surugiu – Fuego pleaca la colindat prin țara, cu celebrele sale colinde. Astfel, va ajunge și in Barlad, pe 28 decembrie, de la ora 18.00, la Teatrul „V.I. Popa”, alaturi de band-ul sau, cu surprize, noutați, cu emoții, veselie și buna…

- RECUNOȘTINȚA… Hușenii care au implinit 50 de ani de casatorie sunt invitați la Primarie, intrucat municipalitatea are de gand sa ii aniverseze, in cursul lunii noiembrie. Perechile care indeplinesc condiția unui mariaj de jumatate de veac trebuie sa fie luate in evidența, pentru a deveni protagoniștii…

- UPDATE: Ștafeta Veteranilor INVICTUS a ajuns la Barlad, vineri 13 octombrie și a reprezentat un moment important pentru voluntarii INVICTUS din Regimentul 52 Artilerie „General Alexandru TELL”. In cadrul unei ceremonii organizate la Monumentul Eroilor Neamului din Piața „Cerbul de Aur”, „Ștafeta Veteranilor…