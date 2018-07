Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internaționala a mediului este aniversata in fiecare an in data de 5 iunie. Aquatim marcheaza aceasta zi importanta, de la ora 11, la Uzina de apa Industriala ... The post Spectacol in aer liber pentru copii, la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- O noua ediție a prezentarii de moda in aer liber Fashion Soiree Resort Collection revine pe 5 iunie 2018 in capitala. Acesta este singurul eveniment de moda din Moldova in care protagonistele covorului roșu sunt femei din viața publica și societatea civila, dar nu modele profesioniste. Fashion Soiree…

- La competiție au fost prezenți 638 de concurenți, reprezentand cluburi din Austria, Romania, Germania, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Rusia, Cehia, Polonia, Italia, Grecia și Serbia. Inotatorii oradeni au avut evoluții remarcabile, reușind sa cucereasca numeroase medalii, dupa cum urmeaza:…

- Un baiat de noua ani din Arad a fost internat in stare grava in spital, fiind supus unei interventii chirurgicale, dupa ce a fost muscat de cainele unui vecin, care l-a lasat liber pe strada, proprietarul animalului fiind cercetat penal de catre politisti.

- Investitorii turistici vor putea construi pensiuni agroturistice in Delta Dunarii cu un teren aferent de cel putin 200 de metri patrati, limita fiind redusa de la minimum 1.000 de metri patrati, prin ordinul ministrului Turismului, Bogdan Trif, in conditiile in care suprafata de uscat in aceasta…

- In 2018, ziua de Rusalii in calendarul ortodox pica duminica, 27 mai, iar luni, 28 mai, este liber legal. In aceeași saptamana, vineri, romanii au din nou liber pentru ziua de 1 iunie. Daca autoritațile vor lua o decizie in acest sens, romanii ar putea avea o vacanța de 9 zile. Sarbatoarea de Rusalii…