Descoperirea pe care Biserica a ascuns-o timp de zeci de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș venit pe lume cu o greutate sub 3 kilograme prezinta un risc mai mare de diabet de tip 2 in cursul vieții. Este concluzia a doua studii daneze publicate in revista Diabetologia și reluate de MedicalXpress. 4.590 de persoane (ale caror dosare au format cohorta daneza Inter99 și care grupeaza…

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- Potrivit unor surse din ancheta, citate de Realitatea Plus, femeia al carei trupa a fost descoperit in stare avansata de puterfacție avea circa 30 de ani și se mutase in urma cu trei luni in chirie, impreuna cu partenerul sau. De altfel, acesta ar fi principalul suspect in acest caz. Anchetatorii iau…

- Cercetatorii unui reputat institut din Elveția au reușit o performanța științifica remarcabila, redandu-i un barbat paralizat in urma cu 11 ani capacitatea de a merge din nou natural.De mai bine de un deceniu, olandezul Gert-Jan Oskam (40 de ani) este paralizat de la brau in jos.Gert-Jan…

- Descoperirea a fost facuta de un grup de cercetatori coordonați de Universitațile din Bristol și Exeter din Marea Britanie și ar putea sa aiba implicații in dezvoltarea unor noi medicamente anti-anxietate, scrie Big Think.Tulburarile de anxietate reprezinta cel mai frecvent tip de boala psihica din…

- Cercetatorii au confirmat descoperirea, intr-o zona indepartata din statul Queensland, in nord-vestul Australiei, a celui mai complet craniu de „sauropod enorm”. Descoperirea, publicata in jurnalul stiintific Royal Society Open Science si realizata in colaborare cu muzeul de istorie naturala Australian…

- Minune la biserica de lemn care a ars in Duminica Floriilor! Ca printr-un miracol, crucea bisericii și o icoana au ramas intacte in cenușa lacașului de cult din Borșa. Și credința este acolo in continuare, unde sute de enoriași și preotul s-au rugat impreuna. Biserica de lemn in stil maramureșean a…

- Oamenii de stiinta stiu de mult timp ca mitocondriile, „centralele energetice" ale celulelor, joaca un rol crucial in metabolismul si productia de energie a celulelor canceroase. Cu toate acestea, pana acum, se stiau putine lucruri despre relatia dintre organizarea structurala a retelelor mitocondriale…