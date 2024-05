Mitologia, folclorul și chiar Biblia ne spun ca giganții au umblat odata pe Pamant. Și, se pare, exista dovezi care susțin aceasta afirmație. Resturi umane extraordinare au fost gasite in statul Nevada din SUA, unele dintre schelete masurand pana la 3 metri in inalțime. Pe langa dimensiunile lor impresionante, corpurile – unele dintre ele mumificate […] The post Descoperirea giganților din Nevada: unde și cand au disparut? appeared first on Puterea.ro .