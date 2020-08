Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii anti-coronavirus ai persoanelor care au prezentat simptome usoare de COVID-19 scad considerabil in primele trei luni dupa infectare, conform constatarilor unui nou studiu publicat marti si citat de agentia Xinhua. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea California din Los Angeles,…

- In acest context, doctorul Virgil Musta vine cu noi precizari in ceea ce privește mesajele false si teoriile conspirationiste care circula mai ales pe internet. Medicul susține ca s-a confruntat cu astfel de situatii, dar nu numai in mediul virtual, ci chiar in spital. "Am intalnit si o asistenta medicala…

- Ziarul Unirea Noul coronavirus ar putea cauza leziuni cerebrale, psihoze și delir – STUDIU Cercetatorii au avertizat, miercuri, asupra unui posibil val de leziuni cerebrale asociate cu noul coronavirus, in urma unor dovezi recente care sugereaza ca boala provocata de COVID-19 poate cauza complicații…

- Noul coronavirus isi pierde din putere si a devenit mult mai putin letal, a declarat duminica pentru un post de televiziune un recunoscut medic italian, potrivit Reuters. „In realitate, virusul nu mai exista din punct de vedere clinic in Italia”, a spus Alberto Zangrillo, seful Spitalului San Raffaele…

- Omenirea se confrunta cu o noua problema legata de Coronavirus . Un nou loc din care oamenii se pot infecta a fost descoperit: este vorba chiar de unghiile acestora. Unghiile lungi și prost ingrijite pot reprezenta un adevarat focar de infecție. „Teoria” este foarte simpla. Sub unghiile lungi se pot…

- Potrivit expertului, un studiu facut recent arata ca daca 90% din populație utilizeaza corect masca de protecție, transmiterea virusului scade și epidemia dispare, noteaza antena3.ro . Mai mult, in aer liber, nu exista pericol de infectare Razele ultraviolete ucid virusul, deși daca stam la soare, SARS-Cov-2 …