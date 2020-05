Descoperire uluitoare la Cazinoul din Constanța Restauratorii Cazinoului din Constanța au gasit printre zidurile cladirii schite ce ar fi fost ascunse de detinutii care au lucrat la renovarea acestuia in anii 1950. Pana in prezent au fost montate schelele, iar lucrarile la cazinou vor incepe la fatade si vor lucra mai multe echipe. „Proiectele au ajuns aici, echipele sunt pe pozitii, iar lucrarile de restaurare incep cu fatadele. O echipa de experti, specializati in cladiri monument istoric clasa A, a testat tencuielile iar probe de parament, tencuiala, finisaje si ornamente au fost trimise in laboratoare din Austria si Germania pentru a se… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

