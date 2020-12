DESCOPERIRE uluitoare a experiților! Un metal prețios ar putea înlocui antibioticele O echipa internationala la care participa exeperti de la Universitatile Rovira i Virgili (URV) din Spania, Grenoble (Franta), Saarland (Germania) si RMIT (Australia) cerceteaza utilizarea nanoparticulelor de aur ca alternativa la antibiotice, potrivit unui studiu publicat de revista Advanced Materials, relateaza EFE. Cercetatorii au descoperit ca deformarea mecanica a bacteriilor este un mecanism de toxicitate ce permite uciderea lor prin nanoparticule de aur si care ar putea fi o alternativa la antibiotice, a informat universitatea spaniola Rovira i Virgili (URV). Aurul este un material inert… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa internationala la care participa exeperti de la Universitatile Rovira i Virgili (URV) din Spania, Grenoble (Franta), Saarland (Germania) si RMIT (Australia) cerceteaza utilizarea nanoparticulelor de aur ca alternativa la antibiotice, potrivit unui studiu publicat de revista Advanced Materials,…

- O echipa internationala la care participa exeperti de la Universitatile Rovira i Virgili (URV) din Spania, Grenoble (Franta), Saarland (Germania) si RMIT (Australia) cerceteaza utilizarea nanoparticulelor de aur ca alternativa la antibiotice, potrivit unui studiu publicat de revista Advanced Materials,…

- In ultima ședința a Comitetului Executiv al FRF, membrii CEx au votat pentru inființarea unei noi reprezentative, cea rezervata jucatorilor Under 20. Comisia Tehnica a FRF a propus in Comitetul Executiv crearea echipei naționale Under 20. Propunerea a venit din dorința de a oferi in continuare meciuri…

- Numarul total al romanilor din strainatate confirmat de infecția cu noul coronavirus este de 6.863, cu unul mai mult decat in ultimul raport, in timp ce numarul deceselor este de 126, informeaza marți Grupul de comunicare strategica (GCS), potrivit AGERPRES.De la inceputul epidemiei pana in prezent,…

- • Pensionari prahoveni care si-au urmat copiii in afara tarii isi primesc veniturile lunare in valuta • Beneficiarii nerezidenti aflati in plata au obligatia de a transmite anual un… „certificat de viata”! N. Dumitrescu La nivelul Casei Judetene de Pensii Prahova, conform celei mai recente centralizari,…

- Noile masuri sunt cele mai dure din primavara și urmeaza restricțiilor din Spania și Italia, menite sa reduca raspandirea virusului și sa ușureze tensiunea asupra spitalelor. Cu numarul de cazuri de coronavirus in creștere rapida și spitalele aflate deja sub presiune in Franța și Germania, liderii țarilor…

- Produsele care au fost analizate proveneau din Franta, Germania, Polonia, Olanda si Spania. De asemenea, cele care au fost luate direct de la producatori au avut aceeasi soarta. Cele mai contaminate alimente au fost cele produse de o companie germana, urmate de un grup alimentar francez și…

- Puiul din Europa vandut in supermarketuri cu prețuri reduse prezinta riscuri pentru sanatatea umana, potrivit Digi24, care prezinta un studiu realizat de ONG-ul Germanwatch. Potrivit sursei citate, in raport se arata ca au fost gasite niveluri ridicate de superbacterii rezistente la antibiotice in puiul…