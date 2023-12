Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Tanase, cunoscut ca si Dodel, a cazut in mainile politistilor din Pitesti, la un control de rutina. Agentii au sesizat ca are un comportament straniu, asa ca l-au testat. Drugtestul a iesit pozitiv pentru o substanta. Fosta vedeta de la Steaua a ajuns la spital pentru a i se recolta probe de…

- Crima socanta inainte de Craciun in Constanta. Un barbat de 35 de ani a fost gasit cu capul spart si cu gatul taiat in propria... The post Cu capul spart si gatul taiat in propria casa. Crima socanta inainte de Craciun in Constanta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Puțini ar fi crezut, insa Marius Elisei a avut probleme grave cu legea in trecut. Fostul soț al Oanei Roman ține ascuns un secret de mai mulți ani, cand a fost implicat intr-un conflict fara precedent! Iata ce i s-a intamplat și cum a ajuns cu catușele la maini!

- Prezentatoarea emisiunii ”I Like IT” de la Pro TV a trecut prin clipe de groaza. Aceasta a ajuns de urgența la spital acolo unde a fost supusa la cinci intervenții chirurgicale in numai trei ore. Iulia Ionescu suferea de rinita alergica care i-a adus mai multe probleme grave de sanatate. grave probleme…

- Clotilde Armand face acuzații grave catre șeful ANPC: ”Incalca legea, protecție in Guvern”. Primarul Sectorului 1 susține ca un club din Herastrau funcționeaza ilegal, edilul suspectand ca acolo se petrec lucruri grave. Clotilde Armand, acuzații grave la șeful ANPC, Horia Constantinescu Un club din…

- Perchezitie efectuata de politisti pentru ridicarea unor animale aflate in pericol In ziua de 05 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Protectia Animalelor Arges au continuat cercetarile intr un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, in care se efectueaza…

- Marian Mexicanu are probleme serioase cu legea! Artistul de muzica de petrecere a fost condamnat de instanța de judecata intr-un dosar penal. Ce au decis oamenii legii și care este fapta pe care a comis-o acordeonistul.