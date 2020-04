DESCOPERIRE ŞOCANTĂ Un copil a fost găsit mort într-un apartament din Arad La fața locului au ajuns polițiștii și un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad pentru efectuarea cercetarilor și stabilirea imprejurarilor in care a avut loc moartea baiatului, informeaza Aradon.ro. Mama a fost gasita inconștienta, in apartament, langa cadavrul fiului ei, cu o rana in zona gatului. UPDATE: Vecinii sunt ingroziți de cele intamplate și spun ca nu au auzit zgomot venind dinspre apartamentul in care locuia familia pe care o descriu ca fiind una fara probleme – cel puțin din cele știute de ei.Tatal copilului a fost plecat luni dupa masa la Mandruloc,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

