Descoperire șocantă într-o cameră de hotel din București. Militar francez găsit mort. Ar fi fost înjunghiat cu o foarfecă Un militar francez a fost gasit mort, duminica dimineața, intr-o camera de hotel din București. Barbatul ar fi fost injunghiat, conform primelor informații din ancheta. Militarul, de 41 de ani, era cazat la un hotel din nordul Capitalei, in zona Piața Presei. El a fost gasit de o camerista care venise sa faca curațenie. Militarul […] The post Descoperire șocanta intr-o camera de hotel din București. Militar francez gasit mort. Ar fi fost injunghiat cu o foarfeca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

