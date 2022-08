Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din orașul Radauți ținea in garajul din curtea casei un pui de leu de doar cateva saptamani. Suceveanul a fost sancționat contravențional cu suma de 25.000 de lei. Potrivit Garzii de Mediu Suceava, in urma unei sesizari, comisarii au facut un control la domiciliul unui barbat din Radauți,…

- Germania este țara din care in anul 2021 au venit cei mai mulți bani de la romanii plecați in strainatate, aproximativ 1,36 miliarde de euro. Germania a luat locul Italiei și Spaniei de unde, in anul 2008 romanii trimisesera peste 2,5 miliarde de euro. Germania primește tot mai muți romani. De la muncitori…

- Aproximativ un sfert dintre romani (26%) intentioneaza sa calatoreasca in strainatate, in aceasta vara, bugetul mediu alocat pentru o vacanta fiind de aproape 2.900 de lei, arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Reveal Marketing Research, la comanda Revolut. Fii la curent cu cele…

- Taxa noua pentru toți romanii care au acest obiect in casa! Provocarile legate de mediu sporesc presiunea asupra guvernelor. Mai ales pentru a gasi modalitați de a reduce daunele. Prin aceste procese se dorește minimizarea daunelor aduse creșterii economice. Guvernele au la dispoziție o serie de instrumente.…

- Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca, anul trecut, si-a ucis in bataie fosta sotie si i-a ingropat trupul. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta, iar cadavrul a fost gasit in…

- Copilul de doar trei ani a fost vazut ultima data in luna martie. Recent, trupul lui neinsuflețit a fost gasit in congelator, intr-o punga. O mama si alți cinci copii locuiau in aceeași casa, deși cadavrul micuțului era in congelator. Copilul era orb și avea anumite probleme de sanatate. Iata cum s-a…

- In urma cu o saptamana, prefectul județului Timiș Mihai Ritivoiu a dispus Garzii de Mediu sa desfașoare controale in mai multe parcuri din Timișoara. Totul a venit ca urmare a unor sesizari potrivit carora parcurile din oraș au fost lasate de izbeliște. Potrivit surselor Tion, Garda de Mediu nu a descoperit…

- O descoperire cu adevarat șocanta a avut loc la un salon de bronzat, asta dupa ce proprietarul a fost gasit mort inauntru. Totul s-a intamplat in Botoșani, iar omul de afaceri, in varsta de 47 de ani, a fost gasit in instituție de un electrician.