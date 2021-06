Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Boli Infectioase din Galati are singurul aparat din tara de microscopie confocala in vivo, un echipament medical folosit pentru diagnosticarea precisa a cancerului de piele. La Galati, va fi infiintat un centru de excelenta pentru diagnosticarea si tratarea cancerului de piele.

- Testele pentru depistarea anticorpilor sunt de trei tipuri, in functie de tipul anticorpilor verificati De altfel, preturile pornesc de la 120 de lei si pot ajunge pana la 280 lei, in clinicile din Constanta In ultimul timp, majoritatea oamenilor au aratat un interes ridicat pentru testele de anticorpi…

- Un nou tratament pentru boala Alzheimer a fost aprobat in Statele Unite, dupa o pauza de doua decenii, scrie AFP. Cu toate acestea, afecțiunea nu este rezolvata. Medicamentul a fost aprobat de Agenția pentru...

- Cancerul tiroidian este unul dintre cele mai des intalnite tipuri de cancer, mai ales la femei. Boala este diagnosticata cu preponderența la pacienții in varsta de 45-54 de ani. Despre importanța descoperirii precoce a bolii și rolul medicului endocrinolog in ingrijirea pacienților cu cancer tiroidian,…

- Social De maine, incepe campania “Pandemia COVID nu trebuie sa afecteze diagnosticarea și tratamentul cancerului” mai 24, 2021 09:57 De maine, Direcția de Sanatate Publica incepe promovarea campaniei de conștientizare a cetațenilor teleormaneni cu privire la vulnerabilitatea crescuta a persoanelor…

- Incepand de luni, 24 mai, la Direcția de Sanatate Publica Suceava se vor efectua teste Real Time-PCR pentru diagnosticarea COVID-19 la cerere, contra cost. Testele se vor face in laboratorul DSP, in limita capacitații și costa 200 de lei. Pentru programari puteți apela cu o zi inainte numarul de telefon…

- Primele semne ale cancerului. Vezi cum poate fi depistat la timp ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Pielea este primul organ agresat de mediul inconjurator. Agresiunea se poate transforma intr-o explozie.…

- Autotestul antigen Covid-19 dezvoltat și comercializat de catre DDS Diagnostic pentru diagnosticarea Covid-19 a fost validat oficial de catre Agenția Naționala a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania, pentru uz personal. Testele sunt neinvazive, se pot face in orice moment…