Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra, luni seara, pe strada Cozia din Timișoara. Pompierii și polițiștii au gasit doua persoane decedate intr-o casa, mama și fiu. Cei doi nu au mai fost vazuți de cateva saptamani, iar vecinii au fost cei care au dat alarma.

- Descoperire macabra la Timișoara. Polițiștii Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca doua persoane care locuiau pe strada Cozia, din municipiul Timișoara, nu au mai fost vazute de mai multe zile. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, impreuna…

- Arheologii care participa la o misiune comuna olandezo-italiana au descoperit un mormant din epoca dinastiei Ramesizilor si patru mici capele ce dateaza din urma cu peste 3.000 de ani in necropola Saqqara, aflata la sud de orasul Cairo, a anuntat miercuri Ministerul Egiptean pentru Turism si Antichitati…

- Cel putin 2.000 de capete mumificate de berbeci datand din timpul dinastiei Ptolemeice, pre-cum si o structura somptuoasa din timpul Vechiului Regat au fost dezgropate la templul lui Ramses al II-lea, in orașul antic Abydos, din sudul Egiptului, au anunțat sambata oficiali din domeniul antichitatilor,…

- Teribila descoperire a fost facuta in cursul nopții de sambata spre duminica, dupa ce mama copilului a sunat la 112, exprimandu-și ingrijorarea in legatura cu fiul sau, pe care-l lasase in grija fostului sau partener.

- Pompierii clujeni au intervenit vineri seara cu o autospeciala de salvare de la inaltime pentru eliberarea unei pasari care a ramas captiva pe acoperișul unei cladiri de pe strada Regele Ferdinand. Misiunea a fost un succes.A fost inregistrat un apel privind faptul ca o pasare ar fi blocata pe coama…

- Un asteroid abia descoperit, de marimea unei piscine olimpice, are „un risc scazut” de a se ciocni cu Pamantul peste 23 de ani. Impactul ar putea avea loc chiar de Ziua indragostiților, 14 februarie, 2046, a anunțat centrul NASA pentru aparare planetara, citat de CNN. Posibilitatea unei coliziuni este…

- Cercetatorii de la Universitatea din Toronto și de la Institutul de Astronomie și Astrofizica Dunlap au anunțat o descoperire incredibila. Pamantul este inconjurat de un gigantic tunel magnetic, dar invizibil ochiului uman, el putand fi observat doar cu ajutorul telescoapelor cu unde radio. Fii…