Descoperire importantă la Templul lui Zeus din orașul antic Magnesia De zeci de ani arheologii excaveaza Magnesia (Manisa), orașul antic grec din provincia Aydin din Turcia, care gazduiește doua temple: unul dedicat lui Artemis și celalalt lui Zeus. Acum, specialiștii au facut o descoperire importanta, și anume poarta de intrare in Templul lui Zeus, transmite Noi.md cu referire la descopera.ro. Arheologii au gasit poarta de intrare a Templului lui Zeus din or Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

