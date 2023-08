Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel in varsta de noua ani a descoperit in mod accidental o moneda romana cu o vechime de 1.800 de ani in timp ce se juca la un after-school din landul german Bremen, potrivit Departamentului pentru arheologie din acest land, informeaza DPA.Dinarul roman din argint datand din vremea imparatului…

- Un baietel in varsta de noua ani a descoperit in mod accidental o moneda romana cu o vechime de 1.800 de ani in timp ce se juca la un after-school din landul german Bremen, potrivit Departamentului pentru arheologie din acest land, informeaza DPA.

- Un baietel in varsta de noua ani a descoperit in mod accidental o moneda romana cu o vechime de 1800 de ani in timp ce se juca la un after-school din landul german Bremen, potrivit Departamentului pentru arheologie din acest land, informeaza DPA, conform agerpres.ro. Dinarul roman din argint datand…

- Baiețelul, in varsta de 9 ani, a descoperit moneda de argint in mod accidental, in timp ce se juca la un after-school din landul german Bremen, a anunțat Departamentului pentru arheologie din acest land, informeaza DPA, citata de Agerpres.Moneda, care dateaza din vremea imparatului Marcus Aurelius,…

- Un copil de noua ani din Germania a descoperit, in mod accidental, o moneda romana care dateaza din urma cu 1.800 de ani. Baiatul a descoperit moneda in timp ce se juca la un after-school din land-ul german Bremen, conform autoritaților competente din regiune.

- Mircea Baniciu, Florin Chilian si Narcisa Suciu se numara printre artistii care vor putea fi urmariti la cea de-a doua editie a Festivalului de muzica folk ManGu, sambata si duminica, in Parcul Dendrologic din comuna Chitila. In prima zi a evenimentului, de la ora 18,30, vor urca pe scena Florin Chilian,…

- Arheologii din Peru au descoperit in Lima o mumie cu o vechime de circa 3.000 de ani, cea mai recenta descoperire datand din perioada precolumbiana in aceasta tara din America de Sud, potrivit unui anunt facut miercuri de oamenii de stiinta, informeaza Reuters.O echipa formata din studenti de la…

- O veste uriașa pentru Romania, care ar putea sa primeasca fonduri importante de la japonezi. Asiaticii au anunțat ca pregatesc un plan privind angajarea sumei de un miliard de dolari pentru a ajuta țarile din jurul Ucrainei sa accepte refugiați, dupa cum a anunțat ministrul de finanțe Shunichi Suzuki.…