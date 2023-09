Descoperire a Gazetei Sporturilor: Frederic Lefebvre, fostul preparator fizic personal al Serenei Williams, i-a recomandat suplimentul dopant Simonei Halep

Stiri pe aceeasi tema

- In motivarea deciziei de suspendare pe 4 ani a Simonei Halep publicate joi, apare și un rezumat al declarațiilor date de antrenorul acestuia, Patrick Mouratoglou. Acesta a confirmat implicarea sa in recomandarea de a inlocui suplimentele luate de Halep.Simona Halep „incepuse sa lucreze cu noul sau antrenor,…

- Suplimentele Schinoussa sunt necunoscute in Romania, dar, potrivit propriului site, sunt vandute in masa in Canada. Brandul este promovat de mai mulți sportivi, printre care și tenismeni. Canadianul Daniel Nestor, fost numar 1 mondial la proba de dublu, este unul dintre ambasadorii marcii. Keto colagenul…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a publicat motivarea integrala a deciziei de a o suspenda pe Simona Halep vreme de 4 ani, ca urmare a incalcarii regulamentului anti-doping # In cadrul acesteia, este dezvaluit numele persoanei care i-a recomandat sportivei sa ia suplimentul…

- Ilie Nastase (77 de ani) a comentat la GSP LIVE suspendarea de 4 ani primita de Simona Halep (31 de ani) dupa ce a fost acuzata de dopaj. ITIA a facut anunțul marți dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Suspendarea Simonei…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase considera ca suspendarea pe patru a Simonei Halep din circuitul WTA dictata marți, 12 septembrie, de catre Agenția de Integritate Internaționala din Tenis (ITIA) este o decizie mult prea "drastica" și spune ca jucatoarea de tenis are șanse sa revina in activitate, scrie…

- Simona Halep, locul 55 in clasamentul WTA, suspendata provizoriu pentru dopaj, apare pe lista preliminara a turneului US Open din acest an, informeaza Gazeta Sporturilor. Este pentru prima data cand sportiva apare pe lista preliminara a unui turneu din anul 2023.Simona Halep a fost introdusa pe lista…