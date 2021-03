Descoperă bucătăria mediteraneană la Restaurantul Veranda! Preparatele au gust unic daca sunt gatite cu o atenție deosebita. La Restaurantul Veranda poți experimenta bucutaria mediteraneana in cel mai mic detaliu. Toate ingredientele folosite sunt proaspete și felurile pregatite de chefii de la Veranda au o savoare pe care cu greu poți sa o descrii in cuvinte. Pe scurt: trebuie sa vii sa incerci cateva dintre preparate și cu siguranța ca vei ramane placut impresionat. Bucataria mediteraneana la Veranda cuprinde mai multe tipuri de aperitive cu branzeturi fine, pate de casa de rața, supe creme cu creveți și dovlecei sau fructe de mare. Pentru invitații… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

