Deschiderea Spitalului Mobil de la Lețcani, amânată. Șeful DSP Iași: „Nu avem o soluţie alternativă pentru oxigen" Deschiderea spitalului modular de la Lețcani va fi intarziata, fiind o problema cu stocatorul de oxigen. Anunțul a fost facut de Vasile Cepoi, șeful DSP, care a precizat ca nu pot fi instalate tuburi de oxigen pentru ca nu exista suficiente, potrivit Buna Ziua Iași.„La unitatea de la Letcani se fac in continuare eforturi pt a fi deschisa. Problema este ca nu avem o solutie alternativa pentru oxigen. Deoarece nu a fost instalat inca stocatorul de oxigen. Iar o solutie cu tuburi nu este posibila pentru ca nu sunt suficiente tuburi dat fiind consumul imens de oxigen in toate spitalele care trateaza…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

