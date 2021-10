Descarcă aici declarația pe propria răspundere. Cine trebuie să o completeze Incepand de astazi, au intrat in vigoare noile restricții, iar cei nevaccinați, in cazul in care doresc sa iasa din casa dupa ora 22, vor avea nevoie de declarație pe propria raspundere. Circulația persoanelor este restricționata in intervalul 22:00 – 05:00, dar decizia nu ii vizeaza pe cei care au un certificat verde pentru COVID-19, fie pentru ca s-au vaccinat, fie pentru ca au trecut prin boala. Declarația pe proprie raspundere poate fi descarcata online, de aici Formular.sts.ro. Cei care sunt nevoiți sa se deplaseze in intervalul 22:00 – 05:00 și nu au certificatul verde, trebuie sa prezinte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

