Derek Chauvin, vinovat de moartea lui George Floyd

- Dupa o luna de dezbateri, tribunalul din Hennepin (Minneapolis) l-a declarat pe Derek Chauvin, polițistul din Minneapolis care l-a ucis cu genunchiul pe grumaz pe afroamericanul George Floyd, vinovat in trei capete de acuzare: omor, homicid involuntar și violența voluntara. Sentința, ce poate ajunge…

