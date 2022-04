„Dereglări climatice” în Franța: Ce pățesc barurile, cafenelele și restaurantele Terasele cafenelelor, barurilor si restaurantelor din Franta nu vor mai putea fi incalzite sau echipate cu aparate de aer conditionat, odata cu intrarea in vigoare a unei legi concepute pentru a combate dereglarile climatice, informeaza AFP. Publicat joi, decretul care implementeaza aceasta decizie stipuleaza ca de acum inainte „folosirea pe domeniul public a sistemelor de incalzire sau de aer conditionat ce consuma energie electrica si functioneaza in exterior este interzisa”, inclusiv pentru cele care utilizeaza energie verde. Primariile din mai multe orase franceze au adoptat deja dispozitii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

