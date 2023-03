Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite susțin ferm intrarea Romaniei in programul Visa Waiver, a declarat marți Dereck Hogan, oficial al Departamentului de Stat al SUA. Aflat in Bucuresti la reuniunea Dialogului Strategic Romania -SUA, oficialul american a precizat ca Romania trebuie sa indeplineasca standardele privind transmiterea…

- Asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA, Dereck Hogan, a declarat marti ca actiunile de destabilizare din Republica Moldova nu sunt ''surprinzatoare'' si ca Rusia va continua cu

- Asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA, Dereck Hogan, a declarat marti ca actiunile de destabilizare din Republica Moldova nu sunt „surprinzatoare” si ca Rusia va continua cu astfel de tactici,…

- Marți a avut loc la sediul Ministerului Afacerilor de Externe cea de-a opta Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii, intre Iulian Fota, secretar de stat pentru afaceri strategice, și Dereck Hogan, adjunctul principal al asistentului secretarului de stat al SUA pentru…

- Premierul s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA. Cei doi au discutat despre cooperarea bilaterala dintre Romania și SUA pe dimensiunile politica, economica și militara.

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan.

- In perioada 12-15 martie, fostul ambasador al SUA in Republica Moldova, Dereck Hogan, efectueaza o vizita oficiala in Romania și in Republica Moldova. Anunțul a fost facut pe pagina de Twitter al Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului de Stat al SUA. PDAS Ambassador Dereck…

- Fostul ambasador al SUA la Chișinau, Dereck Hogan, in prezent secretar adjunct principal in Biroul pentru afaceri europene și eurasiatice, va merge in Romania și in Republica Moldova, in perioada 12-15 martie 2023. Anunțul a fost facut de reprezentanții Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice…