- A fost sarbatoare fotbalistica la Sag. Mica, dar cocheta arena din comuna limitrofa Timisoarei a fost, in aceasta saptamana, gazda a doua partide amicale ale Nationalei Romaniei Under 18 cu selectionata omoloaga a Serbiei. Iar Sagul a adus noroc „tricolorilor” care s-au impus intr-un meci si au facut…

- Cu doar o saptamana inainte de intrarea oficiala in sezonul rece, sistemele centralizate din toata țara dau semnale ca urmeaza o iarna friguroasa. In capitala, deși s-a lucrat tot anul la rețeaua de termoficare, specialiștii avertizeaza ca tot vor fi probleme in unele cartiere. In cea mai mare parte…

- Drumul Ripensiei in Cupa s-a terminat inainte de a incepe cu adevarat. Dupa un succes la Ghiroda, dupa un meci echilibrat, pentru echipa timisoreana a venit momentul testului suprem. Duel cu o prim-divizionara pentru a ajunge in grupele Cupei Romaniei. Si antrenorul de facto al echipei, Iulian Muntean…

- Fotbalul banatean e tot mai jos in ierarhii. Toate cele trei reprezentante din Liga 2 au inregistrat si in aceasta runda infrangeri. Politehnica a bifat al treilea 0-1 la rand, Ripensia nu a miscat la Slatina, in fata unei nou promovate (scor 0-3), iar la Dumbravita se stia inca de la pauza cine va…

- Dinamo și Steaua se reintalnesc in derby-ul fotbalului romanesc dupa o pauza de peste 20 de ani. Cea mai mare diferența de scor s-a inregistrat in 4 aprilie 1998, atunci cand Steaua a caștigat cu 5-0. Din sezonul urmator Steaua avea sa fie inlocuita pentru patru ani de un ONG, catre care clubul a transmis…

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Primariei Timisoara, in luna august au fost organizate doua licitatii la bursa, pentru furnizarea de energie electrica, dar nu s-a prezentat nimeni. ”In luna august, Primaria a organizat doua licitatii la bursa pentru incheierea unui contract de furnizare…

- SCM Politehnica a pierdut primul joc din noul sezon. Handbalistii alb-violeti au disputat mai repede partida din deplasare cu Potaissa Turda, in conditiile in care pentru ardeleni urmeaza un joc in eurocupe. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii Zimbrilor cu 27-24 (12-9). Gazdele au preluat initiativa…

- Echipele din Timiș care evolueaza in eșalonul secund al fotbalului romanesc și-au jucat astazi la aceeași ora meciurile din etapa a doua a campionatului. Ripensia Timișoara – Unirea Slobozia 1-2 Oaspeții au deschis scorul rapid pe arena „Electrica” din Timișoara, in minutul 3, prin Ciprian Rus. Jumatate…