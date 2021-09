Derbi de play-off

Petrolul merge, maine, la Slobozia pentru un meci cu miza, intre doua echipe fruntașe, care aspira la play-off, cel puțin! Calificate in ”șaisprezecimile” Cupei, pe un trend bun in campionat, ambele formații spera sa continue pe trasa buna, meciul fiind programat de la orele 11,00, pe terenul din reședința județului Ialomița, antrenorul Nae Constantin avand ceva probleme de lot – Meijers și Huja fiind incerți, in linia defensiva, plus Vajushi, care are ”statut aparte”. Plopeniul, la primul meci ”acasa” Dupa un inceput de sezon slab, cu doua meciuri- ambele in deplasare- pierdute (la Blejoi și…