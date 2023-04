Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in presa din Romania, Jurnalista de politica și investigație Iulia Marin, care a lucrat la o serie de publicații de top, a murit la varsta de doar 32 de ani, in apartamentul sau din cartierul Militari. Decesul este tratat ca moarte in condiții suspecte, potrivit primelor date, deoarece Iulia Marin…

- Rectorul Universitatii Ovidius din Constanta UOC , conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu, s a intalnit vineri, 7 aprilie 2023, cu Excelenta Sa, doamna Ingrid Kressel Vinciguerra, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Estoniei in Romania, Bulgaria si Republica Moldova.Potrivit unui comunicat al…

- Semnificația numelui Violeta are origini englezești și rusești și inseamna “floare”. In simbolistica florilor, acest nume inseamna pudoare și modestie. Se spune ca numele Violeta vine de la culoarea “violet”, care este simbolul credinței și al cunoașterii. Numele Violeta este sarbatorit in credința…

- Presa din Bulgaria noteaza astazi, inainte de vizita oficiala a presedintelui Klaus Iohannis la Sofia, ca cei doi presedinti ar trebui sa vorbeasca despre criza Euroins, care ameninta sectorul asigurarilor atat din Romania, cat si din Bulgaria.

- "Este doar o mica parte din interviul bomba pe care Elena Udrea ni l-a acordat astazi. 45 de minute de dezvaluiri, lucruri care nu au mai fost spuse pana acum. Vad ca deja unii reprezentanți ai partidelor au și venit in platourile voastre și au inceput sa bata campii ca de ce nu a spus pana acum. Dar…

- Presa din Bulgaria a facut un anunț uriaș despre Schengen. Coșmarul MCV revine in Bulgaria, pentru ca aceasta nu a dat rezultate reale ca lupta impotriva corupției și a crimei organizate. Ce se intampla cu Romania, a anunțat Bogdan Aurescu, ministrul de Externe. Bulgaria, vești proaste despre aderarea…

- Dupa votul de veto al Austriei impotriva Romaniei și Bulgarie din decembrie, multa lume a reacționat dur la adrsa cancelariei austriece. Celor doua state le-a fost refuzat accesul in spațiul Schengen, singura țara admisa fiind Croația. Acuzațiile Austriei, mai ales la adresa Romaniei, nefiind intemeiate,…

- Spre deosebire de Bulgaria, maturitatea Schengen a Romaniei nu este pusa sub semnul intrebarii de niciun expert, se arata intr-o analiza publicata de cotidianul austriac Der Standard , care s-a intrebat de ce șeful guvernului de la Viena nu a venit mai intai la București sa incerce sa repare relațiile…