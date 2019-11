Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Klaus, cred deja se si vede sef de lagar de concentrare si toti PSD-istii bagati acolo la reeducare", a declarat Olguta Vasilescu sambata seara, la Antena 3, solicitata sa comenteze afirmatiile facute de Klaus Iohannis la o intalnire electorala, la Bistrita. Ea a subliniat ca Traian…

- Ajunsa in turul doi al prezidențialelor, Viorica Dancila iși schimba strategia de comunicare. Imediat dupa ședința Comitetului Executiv, Dancila a insistat ca președintele are dosare penale, ca are șase case, ca nu-și platește taxele catre stat. De altfel, inca de la inceputul zilei de marți, mai multe…

- Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidentiale, a distribuit, marti, pe pagina sa de Facebook o postare a lui Klaus Iohannis din noiembrie 2014, dinaintea turului 2 al alegerilor prezidentiale, in care ii cerea lui Victor Ponta, pe atunci prezidentiabilul PSD, sa participe alaturi de el la o dezbatere…

- Coordonatorul campaniei PSD, Lia Olguța Vasilescu, susține ca liderii USR sunt disperați și calca in picioare legea electorala. Ea le amintește despre faptul ca fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat pentru ca a chemat oamenii la vot in ziua alegerilor.Citește și: Mugur Isarescu,…

- „Doamna premier a declarat deja ca avocații dumneai lucreaza la aceasta plangere. Nu am vazut plangerea respectiva, deci nu pot sa ma pronunț. Cu siguranța, ar trebui sa incepem sa reacționam la toate aceste atacuri mizerabile indreptate asupra noastra de ani de zile, fara niciun fel de dovezi, deși,…