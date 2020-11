Deputatul USR Tudor Benga - confirmat pozitiv cu COVID-19 Deputatul USR Tudor Benga a anuntat vineri ca este infectat cu coronavirus.



"Astazi am primit rezultatul testului efectuat luni si mi s-a confirmat ceea ce banuiam deja, anume ca sunt pozitiv cu COVID-19. Am simptome inca de duminica seara, evolutia lor e pozitiva, urmez recomandarile medicilor si sunt increzator ca se va dovedi o forma usoara. Medicul de familie mi-a indicat izolare la domiciliu doua saptamani si probabil veti auzi ceva mai rar de la mine zilele urmatoare", a scris deputatul pe pagina sa de Facebook.



