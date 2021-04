Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionuț Moșteanu, are cuvinte de lauda fața de președintele PNL, Ludovic Orban. Spune ca este un „partener de nadejde” și un politician „flexibil” și „cu fler”. Aceasta, in condițiile in care varianta Ludovic Orban premier a devenit dezirabila pentru USR PLUS, deși in urma…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri la Antena 3 ca o varianta de premier mai buna decat Florin Cițu ar fi Ilie Bolojan. „Ilie Bolojan ar fi o varianta mai buna de la PNL pentru premier. Noi l-am votat pe Citu cu mana la nas. Noi, cel putin o parte din membrii USR, l-am considerat…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii, a anuntat Administratia Prezidentiala. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 14 aprilie 2021, decretul de revocare din functia de membru al…

- Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este nejustificata și reprezinta un act de agresiune în coaliție din partea premierului Florin Cîțu, afirma deputatul USR Ionuț Moșteanu. Întrebat daca USR ia în calcul ieșirea de la guvernare, el a spus ca aceasta varianta este…

- ​La nici patru luni de la preluarea puterii, tensiunea pare sa creasca pe zi ce trece în Coaliția de Guvernare. Vicepremierul USR-PLUS Dan Barna vine astazi la interviurile HotNews LIVE pentru a explica care este relația cu PNL, cu premierul Florin Cîțu, și daca ministrul Sanatații, Vlad…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca in cadrul ședinței de lucru pe tema Planului de Redresare și Reziliența, de ieri, 17 martie, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța sustinerii Ministerului Sanatatii si a ministrului Vlad Voiculescu, relateaza Agerpres. „Presedintele a fost foarte…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…