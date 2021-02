Deputatul Radu Miruţă: Instituţia Prefectului Judeţului Gorj va fi condusă de USR Deputatul USR Radu Miruta a anuntat ca Institutia Prefectului Judetului Gorj va fi condusa de partidul din care face parte.



"Dupa indelungi inclestari politice, Institutia Prefectului Judetului Gorj va fi condusa de USR. Mesajul ferm cum ca oamenii seriosi ai acestei tari nu mai privesc de pe margine cum o clasa politica corupta conduce destinele tuturor este apreciat. Ii invit pe cei care au fugit de politica fiindca era un mediu toxic cu valori inversate sa vina inspre USR+, gasind aici un cadru corect in care pot sa livreze semenilor ceea ce ei au asteptat de la politicienii de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

