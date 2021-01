Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre cazul președintelui CJ Iași, Costel Alexe, cercetat de DNA pentru luare de mita. "E firesc sa ne mișcam repede. Aceste proceduri au fost folosite ca paravane pentru a se ascunde de urmarirea penala. Nu este cazul!…

- Cererea de urmarire penala a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, a fost trimisa de ministrul Justiției, Stelian Ion, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, transmite Ministerul Justiției. „Astazi, 5 ianuarie 2021, Stelian Ion, ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis ministrului Justiției, Stelian Ion, cererea de urmarire penala a fostului ministru al Mediului, Costel Alexe, acuzat de luare de mita, informeaza, marti, Administratia Prezidentiala.

- „Daca ex-ministrul “Tabla”, alias Costel Alexe, a primit (prin interpuși) mita + foloase necuvenite pentru a aproba ceva scheme de certificate verzi favorabile unui combinat siderurgic, inseamna ca cineva le-a dat (mita și foloasele) și, deci, e tot atat de vinovat. In cazul faptelor penale de corupție…

- Dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut aprobarea urmaririi penale pentru luare de mita si instigare la delapidare impotriva sa, fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, s-a declarat surprins și a precizat ca are incredere in justiție.„Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul…

- DNA cere Procurorului General sa il sesizeze pe președintele Klaus Iohannis pentru incuviințarea urmaririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru PNL al Mediului și actual șef al Consiliului Județean Iași, potrivit unui comunicat de presa. In comunicatul oficial nu apare numele lui Alexe, dar surse…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) cere Parchetului General sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale a fostului ministru al Mediului, Apelor si Padurilor Costel Alexe pentru luare de mita si instigare la delapidare, prejudiciul stabilit fiind de peste 100.000 de lei.…

- DNA ii cere președintelui Klaus Iohannis incuviințarea urmaririi penale pentru un fost ministru din Guvernul Orban care ar fi primit mita 22 de tone de produse din tabla. Ministrul ar fi pretins mita respectiva pentru alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de…